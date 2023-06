Valneva-Aktie: Marktexperten begeistert von positiver Entwicklung!

Valneva plant effizientere Führungsstruktur: Die französische BioTech-Firma Valneva hat kürzlich angekündigt, eine neue Führungsstruktur einführen zu wollen. Der Aufsichtsrat hat dem Wechsel vom derzeitigen zweistufigen Modell (Aufsichtsrat + Vorstand) zu einem einstufigen Modell zugestimmt.

In Zukunft soll an der Unternehmensspitze ein “Board of Directors” stehen, in dem CEO Thomas Lingelbach als exekutives Mitglied vorgesehen ist. Weiterhin empfiehlt der Aufsichtsrat die Einrichtung eines “Executive Committee”, das sich unter anderem aus den aktuellen Vorstandsmitgliedern zusammensetzen soll.

Valneva-Chef erwartet höhere Effektivität und Effizienz

Die vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Änderungen sollen im Laufe des Jahres auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Aktionären zur Abstimmung präsentiert werden.

„Wir...