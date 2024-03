Valneva Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten zwei Wochen wurde über Valneva besonders positiv diskutiert, wie aus dem Anleger-Sentiment hervorgeht. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Valneva zeigt eine Ausprägung von 24,88, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,39, wodurch eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt erhält die Aktie ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt hingegen eine Einstufung als "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -36,05 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 3,77 EUR eine Abweichung von -8,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen für Valneva in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als unauffällig eingeschätzt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.