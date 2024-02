Valneva Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Valneva eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Valneva daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse lässt sich sagen, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valneva-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 5,56 EUR beträgt. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,293 EUR, was einer Abweichung von -40,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,15 EUR), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,65 Prozent Abweichung). Die Valneva-Aktie erhält somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die simple Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Valneva in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ein negatives Bild, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Valneva wurde deutlich öfter als normal diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend kann gesagt werden, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Valneva mit einer Ausprägung von 82,34 als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,53, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".