Valneva Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die technische Analyse von Valneva-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,68 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,624 EUR liegt, was einer Abweichung von -36,2 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,67 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von -22,4 Prozent darunter. Insgesamt erhält die Valneva-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine eher neutrale Stimmung und eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien. Die Diskussionsstärke deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Valneva eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung mit einem RSI von 84,48 und einem RSI25 von 78,32, was zu einem Gesamtrating "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Valneva in verschiedenen Bereichen ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.