Valneva Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation kann auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeuten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Valneva liegt der RSI7 aktuell bei 29,99 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und zeigt, dass Valneva auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Die daraus resultierende "Neutral"-Bewertung führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Valneva-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Valneva überwiegend positiv diskutiert, mit sieben Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen, im Vergleich zu drei Tagen mit negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Stimmungsbarometer und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -16,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -8,79 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz basiert auf Veränderungen bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Valneva festgestellt werden, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was insgesamt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.