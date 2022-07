Valneva-Aktie: Kam die Zulassung zu spät?

Liebe Leser, in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei der Valneva-Aktie verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen: Der Stand! Nachdem die lang ersehnte Zulassung des Corona-Vakzins endlich erteilt und eine Kurssteigerung der Valneva-Aktie erteilt wurde, scheint der Hype auch schon verflogen. Was ist hier… Hier weiterlesen