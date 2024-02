Valneva Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Valneva-Aktie. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in Bezug auf das Unternehmen Valneva wurden verstärkt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Valneva-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,62 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 3,669 EUR liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild der Aktie eine "Gut"-Note.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Valneva-Aktie liegt bei 58,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 67,72 führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Valneva-Aktie, die insgesamt als "Schlecht" aus Anleger-Sentiment und charttechnischer Sicht, aber als "Gut" aus langfristiger Stimmung und als "Neutral" aus dem RSI hervorgeht.