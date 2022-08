Valneva-Aktie: Ihnen bleibt wirklich nichts erspart!

Liebe Leserin, lieber Leser, die Aktie von Valneva ist mit einem herben Dämpfer in den Donnerstag gestartet. Am Handelsplatz Frankfurt verloren die Papiere des französisch-österreichischen Biotechkonzerns 2,5 Prozent auf 9,61 Euro. Nachdem die Valneva-Aktie am Dienstag bis auf 10,63 Euro gestiegen war, hat sie damit in weniger als zwei Tagen fast zehn Prozent ihres Werts eingebüßt. Nicht oihne Grund: Nach… Hier weiterlesen