Valneva Aktie: Hilfe!

Die Valneva wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,78 EUR, während der Kurs der Aktie bei 4,981 EUR um -13,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,42 EUR deutet mit einer Abweichung von -8,1 Prozent auf eine "Schlecht"-Wertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Valneva liegt bei 67,08, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 73 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild sowie eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Valneva besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.