Valneva-Aktie: Helfen die USA?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva sollte aus Sicht von Analysten in den vergangenen Tagen sicherlich einen Schub erhalten haben. Allein: Der blieb aus. Das Unternehmen konnte am Freitag zwar einen Gewinn von 2,3 % verbuchen. Aber am Tag zuvor ging es um gut -3 % abwärts. Am Mittwoch noch verlor Valneva ca. -1,5 %. Hintergrund der an sich guten Stimmungslage: Der beratende Ausschuss der CDC hat empfohlen, den eingereichten Impfstoff gegen eine Tropenkrankheit tatsächlich zuzulassen.

Geschäfte können kommen

Passiert dies, wird es sicherlich zu Geschäften für und von Valneva kommen können. Bis dato ist davon noch nicht viel zu sehen. Die Kurse haben sich jedenfalls auf Basis dieser neuen Geschichte noch nicht zu Wort gemeldet und einen großen Durchbruch vollzogen.

Auf der anderen Seite bleiben jedoch die Analysten offenbar zuversichtlich. Deren Meinung nach kann der Kurs von Valneva noch um 193 % steigen, so die aktuelle Einschätzung im Mittel – so, wie sie auf Marketscreener zusammengefasst wird jedenfalls. Die Notierungen würden dann einen Kurs von 9,27 Euro erreichen können, heißt eds. Nun sollte ggf. dafür der Impfstoff relativ zügig ankommen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Valneva-Analyse von 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Valneva jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Valneva Aktie

Valneva: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...