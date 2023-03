Valneva Aktie: Hände weg - Keine Anlageempfehlung

Die Valneva-Aktie erhielt in den vergangenen drei Monaten von 0 analysierenden Experten insgesamt ein durchweg positives Urteil. Dabei gab es keine negativen Einstufungen. Im Schnitt bewerteten die Analysten das Wertpapier sogar als “gut”. Auch in aktuellen Reports kommt das Rating für die Valneva-Aktie zu einer ähnlichen positiven Einschätzung. Das Kursziel der Analysten beträgt dabei im Durchschnitt 0,00 EUR, was einem potentiellen Rückgang von -100,00 Prozent ab dem letzten Schlusskurs von 5,20 EUR entspricht.

Bewertung der Kursentwicklung von Valneva: Wo steht das Unternehmen?

Im vergangenen Jahr brachte die Valneva-Aktie eine Rendite von 0 Prozent. Im Healthcare-Sektor liegt sie damit allerdings um -1,57 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite in der Biotechnologiebranche beträgt 0,3 Prozent, was...