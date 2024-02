Valneva-Aktie: Furchtbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat am Donnerstag zum Handelsauftakt gleich wieder mehr als -3,4 % verloren. Die Aktie ist auf einem furchtbaren Weg, so eine Stimme eines Beobachters. Die Analysten schätzen noch immer, die Aktie könne sich mehr als verdoppeln. Tatsächlich ist aktuell vor allem eines sichtbar: In den Wochen seit 1. Januar ging es nun um gut -35 % abwärts. Der Abwärtstrend ist nicht zu übersehen.

Valneva: Das sind die Alarmzeichen

Faktisch haben die Börsen sicherlich auch darauf gehofft, ein Impfstoff gegen eine Tropenkrankheit würde den Durchbruch bringen. Der soll nach Angaben von Valneva im jüngsten Bericht in diesem Jahr auch zugelassen werden. Deutliche Gewinne hat das nicht gebracht.

Der Konzern wird für das abgelaufene Jahr und auch für das nun laufende Jahr jeweils Verluste ausweisen. Valneva hat immerhin für 2024 einen Umsatz in Höhe von 150 bis 180 Millionen Euro – vor wenigen Tagen – angekündigt. Das ist noch viel zu wenig, um einen massiven Durchbruch vermuten zu können.

Die Börsen quittieren dies. Die Aktie hat im Laufe des Vormittags nun fast die Grenze von 3 Euro erreicht. 3,05 Euro ist Valneva nun noch wert. Die Notierungen sind nicht nur charttechnisch, sondern auch technisch betrachtet im Abwärtsstrudel.

Der Titel hat einen Abstand von -35 % zur 100-Tage-Linie. Zum GD200 fehlen derzeit -44,5 % – damit ist ein Wechsel in den Aufwärtstrend zumindest aus der Warte der Analysten der technischen Schule weitgehend ausgeschlossen, jedenfalls in nächster Zeit. Das beeindruckt sicherlich auch wieder Algorithmen, die sich an solchen Kennzahlen orientieren.

Nur Analysten, die Kursprognosen abgeben, sind nach den Daten von Marketscreener sehr zuversichtlich. Die Aktie könnte demnach ein Plus von weit über 100 % schaffen. Der Titel hat ein Kursziel von ca. 9,30 Euro. Valneva ist allerdings wirtschaftlich betrachtet derzeit recht weit davon entfernt, solche Ziele ernsthaft angehen zu können!

