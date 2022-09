Valneva-Aktie: Die Flinte ins Korn werfen?

Der Kursverlauf der Valneva-Aktie ist seit Jahresbeginn gelinge gesagt ein Desaster. Seit Anfang Januar hat die Aktie des französisch-österreichischen Impfstoffherstellers fast 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Zwar hatten auch andere Impfstoffhersteller, darunter die Schwergewichte BioNTech und Moderna, bislang beileibe kein gutes Jahr an der Börse. Aber niemand litt an so schlimmen Kursrückgängen wie Valneva. Zeit für Anleger, die Flinte ins… Hier weiterlesen