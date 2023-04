Valneva-Aktie: First Berlin Equity Research gibt Hoffnung

Die Valneva-Aktie befindet sich trotz eines intakten Bärenmarkts in der Hoffnung. Eine Analyse von First Berlin Equity Research hat eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen. Der Borreliose-Impfstoffkandidat VLA15 hat immer noch gute Erfolgsaussichten. First Berlin Equity Research erhöhte die Einstufung von “Add” auf “Buy”, senkte jedoch das Kursziel von €12,00 auf €8,90. Die allgemeinen Erfolgsaussichten von VLA15 sind laut dem Analysten Simon Scholes nach wie vor sehr gut, obwohl die Phase-3-Studie des Kandidaten gestört ist. Der Borreliose-Impfstoffkandidat hat in der Phase 2 eine starke Immunogenität gezeigt und ist derzeit der einzige Kandidat in der klinischen Entwicklung.

