Valneva Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Valneva-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 4, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Bewertung der Aktie neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Valneva ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Valneva in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Valneva in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Valneva-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 5,4 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass die Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. In Summe erhält Valneva auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Valneva eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Valneva eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Valneva-Aktie, wobei die Analyse der RSIs und der trendfolgenden Indikatoren zu einem negativeren Bild führen, während das Anleger-Sentiment eher positiv eingestuft wird.