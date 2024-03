Valneva Aktie: Finger weg?

Bei Valneva hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die die Grundlage für diese Bewertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Valneva daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Valneva überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Valneva-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Valneva, mit insgesamt vier positiven und fünf negativen Tagen sowie fünf Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, weshalb Valneva eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Valneva-Aktie beträgt aktuell 5,47 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,001 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 3,92 EUR eine Abweichung von -23,44 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Valneva auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.