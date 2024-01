Valneva Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Valneva in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Abwärtstrend, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Valneva deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dies führte ebenfalls zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valneva-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,72 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,984 EUR liegt, was einer Abweichung von -30,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,97 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -19,84 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valneva liegt bei 97,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Valneva von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung. Zusammenfassend erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.