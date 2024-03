Valneva-Aktie: Die Fakten sind eindeutig

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva konnte am Freitag die vergangene Woche noch kurzfristig retten. Die Kurse sind im Spurt von 2,8 % noch einmal gestiegen. Dennoch bleibt auch am Ende der zurückliegenden Woche nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2023 ein Fragezeichen. Das Minus wurde mit -0,5 % gemessen – vergrößerte aber den Jahresverlust an den Börsen. Der beläuft sich derzeit auf ca. -27 %.

Valneva: Wohin geht die Reise?

Das Unternehmen soll einen Nettogewinn erreichen können, der aber nur in homoöpathischen Dosen zu messen ist. Die große Hoffnung dürfte ein Tropenimpfstoff sein, den Valneva z. B. der US-Army schon verkaufen konnte. Die Zulassung wurde vor einigen Wochen „empfohlen“. Vielleicht kommt es zum größeren Umsatz-Umbruch denn gedacht. Die Vorzeichen sollen derzeit allerdings noch vergleichsweise schwach sein – für den Umsatz 2024.

Noch geht das Unternehmen nur von einem Umsatzanstieg um bis zu 10 % aus. Es ist – umgekehrt und positiv gewendet – damit noch etwas Luft nach oben zu sehen.

