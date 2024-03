Valneva Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Das Internet und die sozialen Medien spielen eine immer größere Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Im Fall von Valneva zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine positive Veränderung der Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für Valneva liegt bei 78,58, was als überkauft betrachtet wird und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 66 eine neutrale Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Valneva-Aktie war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Schlusskurs der Valneva-Aktie von 3,027 EUR um 44,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Valneva-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, aber die technische Analyse auf negative Aspekte hinweist. Anleger sollten daher alle diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.