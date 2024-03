Valneva-Aktie: Es geht um die Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat am Ende der Woche einen ordentlichen Abschluss geschafft. Es ging um 2,4 % aufwärts. Das ist nicht verwunderlich – denn die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sind zuletzt nicht so schlecht gewesen, wie es vielleicht in den ersten Minuten an den Börsen aufgenommen worden war. Valneva hat nicht enttäuscht, auch wenn die Börsen anfangs schnell eine entsprechende Rückmeldung gegeben haben.

Valneva: Relativ gute Zahlen!

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 153 Millionen Euro erwirtschaftet. Das lag im Rahmen der Erwartungen. Die Umsätze im laufenden Jahr werden bei ca. 170 bis 190 Millionen Euro erwartet. Auch das ist im Rahmen dessen, was zuletzt kommuniziert worden war. Die Verluste haben sich gegenüber dem Vorjahr um in etwa -40 % reduziert. Die Notierungen sind daher nicht überraschend wenigstens auf 3,45 Euro geklettert. Das heißt, die Aktie ist formal indes noch im Abwärtstrend.

