Valneva-Aktie: Es bröckelt weiterhin!

Vor exakt einem Jahr notierte die Valneva-Aktie noch bei rund 20 Euro und die größte Hoffnung der Aktionäre bestand darin, dass der damals noch in Entwicklung befindliche Corona-Totimpfstoff eine Zulassung in der EU erhalten würde. Genau das ist mittlerweile bereits eingetreten. Der Aktienkurs ging allerdings um gute 50 Prozent in die Tiefe. Mit einem solchen Szenario dürften wohl nur die… Hier weiterlesen