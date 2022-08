Valneva-Aktie: Es bröckelt gewaltig!

Der Herbst steht an und mit ihm die Aussicht darauf, dass die Coronazahlen wieder in die Höhe schießen könnten. Valneva kann davon allerdings derzeit nicht ansatzweise profitieren. Stattdessen ließen sich hier am Montag erneut schwere Kursverluste beobachten. Um 5,46 Prozent ging es abwärts bis auf 9,17 Euro. Damit erreichte das Papier den niedrigsten Stand seit dem kleinen Crash im Juni.… Hier weiterlesen