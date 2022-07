Valneva-Aktie: Er sieht trotz allem Potenzial!

Der größte Schock ist verdaut, doch wirklich in Schwung kommt die Aktie von Valneva nicht mehr: Nachdem die Papiere des französisch-österreichischen Impfstoffherstellers in der Vorwoche von deutlich über 10 auf zwischenzeitlich nur noch 8,50 Euro eingebrochen waren, notieren sie nach einer Erholung und einem erneuten Abschlag am Donnerstagnachmittag im Xetra-Handel bei 9,90 Euro. Selbst eine Kaufempfehlung hat der Valneva-Aktie offensichtlich… Hier weiterlesen