Valneva-Aktie: Eine knifflige Situation!

In den letzten Tagen war es still um Valneva, ohne neue Hiobsbotschaften aber auch ohne positive Neuigkeiten. Die Aktie folgte in diesem Zeitraum weitgehend dem Marktsentiment, welches für die Aktionäre leider weniger erfreulich war.

Am vergangenen Mittwoch waren durchweg Kursverluste zu verzeichnen und die Valneva-Aktie bildete keine Ausnahme. Mit einem Rückgang von rund drei Prozent fiel der Kurs auf 6,48 Euro. Am Donnerstagmorgen zeigte sich noch kein Zeichen der Besserung mit einem Stand von 6,43 Euro kurz nach Handelsbeginn.

Die Lage bei Valneva: wenig ermutigend

Zwar liegt aktuell kein Crash vor. Aber die Unterschreitung des Juli-Tiefs bei 6,46 Euro durch die Valneva-Aktie lässt darauf schließen, dass sie ihre Seitwärtsbewegung beenden könnte – allerdings in eine für Anleger ungünstige Richtung.

Es wäre nun an der Zeit...