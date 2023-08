Valneva-Aktie: Eine bemerkenswerte Entwicklung!

In letzter Zeit hat das Pharmaunternehmen Valneva auf dem Markt einiges an Boden verloren, mit einem Rückgang von 15% innerhalb einer Woche. Besonders hervorstechend war der vergangene Freitag, als die Aktien gleich um 4% einbrachen. Damit fielen die Notierungen erneut unter den mühsam erkämpften Wert von 6 Euro. Es bleibt abzuwarten, ob Valneva in den kommenden Wochen dieses Dilemma aus eigener Kraft bewältigen kann.

Valneva: Das steht im Kalender

Am 21. September wird das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal präsentieren – ein Datum, welches derzeit sicherlich maximale Aufmerksamkeit fordert und erhält. Die Analysten scheinen trotz allem optimistisch zu bleiben; sie sehen aktuell eine durchschnittliche Kurszielsteigerung bei Valneva von stattlichen 72%. Laut Prognosen könnte der Kurs sogar auf bis zu 10,30 Euro...