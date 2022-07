Valneva-Aktie: Drei Gründe für den neuen Kursschwung

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) legt heute um +3% auf 10,38 € zu und hat damit den Abschlag nach der enttäuschenden Nachricht, dass die EU-Kommission vorerst nur 1,25 Millionen und maximal 2,5 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs in diesem Jahr abnehmen will, fast wieder aufgeholt. Was weckt die Kauflust der Anleger? Kann man hier jetzt noch einsteigen?

Valneva ist ein französisches ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.