Valneva Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Bei Valneva liegt der RSI bei 67,08, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält Valneva daher eine Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um Valneva haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo vermehrt negative Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nahm ab. Zusammengefasst erhält Valneva daher in dieser Kategorie ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs bewertet Valneva als "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -13,82 Prozent über dem Trendsignal des GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von -8,1 Prozent eine negative Entwicklung. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Valneva besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Valneva auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.