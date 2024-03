Valneva Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Stimmung und das Interesse an der Valneva-Aktie haben in den letzten Wochen wenig Veränderung gezeigt. Die Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen hat, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Valneva-Aktie zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt unter dem aktuellen Schlusskurs liegen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Valneva-Aktie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer insgesamt positiv gegenüber Valneva eingestellt sind. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Valneva-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die Stimmung in den sozialen Medien und die RSIs positiv sind, während die Diskussionsstärke und die technische Analyse eher negativ ausfallen.