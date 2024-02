Valneva Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die technische Analyse zeigt, dass die Valneva-Aktie momentan in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50-Tages-Durchschnitt als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Valneva-Aktie beträgt 84,48, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 liegt mit 78,32 im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung hingegen ist größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Valneva-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Valneva-Aktie, mit einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Indikatoren und einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.