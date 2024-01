Valneva Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Valneva liegt bei 97,57, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Die Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 71, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Valneva war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Demnach wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Valneva in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Außerdem wurde festgestellt, dass über Valneva weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Valneva-Aktie der letzten 200 Handelstage um 30,35 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von 19,84 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Valneva daher in allen untersuchten Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung.