Valneva-Aktie: Die Bombe ist geplatzt!

„Das bange Warten“ – so war ein Artikel vom Mittwoch, kurz nach dem Mittag, an dieser Stelle noch überschrieben. Es ging um die Situation des Impfstoffherstellers Valneva, dessen COVID-19-Ganzvirusimpfstoff VLA2001 zu diesem Zeitpunkt zwar seit rund einem Monat seine EU-Zulassung hatte, ob und in welchem Umfang die Mitgliedsstaaten bei dem Vakzin zugreifen würden, war aber nach wie vor völlig unklar.… Hier weiterlesen