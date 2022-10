Valneva-Aktie: Der Blick nach vorn!

Mit viel Wohlwollen lässt sich der September für die Valneva-Aktie als bescheiden bezeichnen. Das Papier rauschte in den letzten vier Wochen immer weiter in die Tiefe. Belastet wurden die Kurse durch immer neue Anzeichen dafür, dass die Corona-Pandemie an Bedeutung verliert. Zudem trieb die Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung die Aktie in Richtung Kurskeller. Letztere wurde mittlerweile über die Bühne gebracht… Hier weiterlesen