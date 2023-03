Valneva Aktie vor dem Aus? Aktuelle Entwicklungen im Überblick

Marktvergleich: Wie schlägt sich Valneva?

Valneva ist in der Healthcare-Branche tätig und erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von null Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien in diesem Sektor schneidet Valneva damit schlechter als der Durchschnitt ab, der bei -1,57 Prozent liegt. Die Biotechnologie-Industrie konnte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,3 Prozent erwirtschaften, während Valneva mit -0,3 Prozent darunter liegt.

Dividendenrendite im Vergleich – wie attraktiv ist sie bei Valneva?

Valneva, ein Unternehmen in der Biotechnologiebranche, bietet seinen Anlegern eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Leider liegt dieser Wert um -0.3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 0.3 Prozent. Investoren sollten jedoch beachten, dass die Rendite allein kein Indikator für den Erfolg...