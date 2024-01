Valneva Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Valneva gab es eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führte.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Gesamteinschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valneva-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Valneva-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses eine schlechte Bewertung. Der Aktienkurs liegt sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein überwiegend neutrales bis negatives Bild der Valneva-Aktie.