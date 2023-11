Valneva-Aktie: Astreine Gewinne!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Einen sehr starken Handelstag erlebte nun das Pharmaunternehmen Valneva. Die Aktie feierte ihre sehr starken Gewinne am Mittwoch. Es ging um ca. 6 % aufwärts. Die Notierungen sind aus dieser Sicht nun immerhin etwas stärker als zuvor. Allerdings hat sich noch keine Trendwende eingeleitet. Die kann noch kommen.

Valneva: In einer Woche!

In einer Woche nun soll das Unternehmen seine Zahlen zum 3. Quartal vortragen. Die Spannung wächst. Denn die Zahlen werden sicherlich zeigen, dass Valneva im laufenden Jahr einen Verlust erleiden wird. Der Gesamtumsatz wird für dieses Jahr bei ca. 181 Millionen Euro vermutet. Nur: Die Aktie ist mit dem neuen Impfstoff, der an die USA verkauft wird, derzeit auf einem recht guten Weg der Zulassung. Die EU will nun “beschleunigen”.

Möglicherweise sehen wir den Vorschuss der Börsen. Die Zahlen am...