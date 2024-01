Valneva Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Stimmung unter den Anlegern ist ein wichtiger Indikator für die Börsenentwicklung. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Valneva diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten. Die aktuelle Stimmung ist ebenfalls überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie von 4,825 EUR einen Abstand von -16,09 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,75 EUR aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,29 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Veränderungen im Anleger-Sentiment und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Valneva auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Valneva liegt auf 7-Tage-Basis bei 29,99 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Valneva-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.