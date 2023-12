Valneva Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Im Fall von Valneva wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Valneva weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Valneva überkauft ist und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Valneva in sozialen Medien überprüft und festgestellt, dass diese überwiegend positiv sind. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Valneva diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Valneva derzeit bei 5,76 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 4,8 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -16,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -9,94 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird ebenfalls berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Valneva erfährt kaum Änderungen und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird der Aktie von Valneva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.