Valneva Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung hinsichtlich der Aktie von Valneva wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde. Insgesamt ergibt sich damit für Valneva die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die langfristige Stimmung.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung der Aktie zu beurteilen, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Valneva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass die Valneva derzeit ein "Schlecht" ist, da der Kurs der Aktie um -35,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs GD200 liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs GD50 eine Abweichung von -3,55 Prozent aufweist.

Insgesamt wird die Aktie von Valneva bezogen auf die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung, die Anlegermeinungen und die technische Analyse als "Neutral" bewertet.