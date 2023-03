Valneva Aktie: Aktueller Bericht und Analyse

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation zu seinem Zeitraum setzt. Infolgedessen kann er aufzeigen, ob ein Titel überkauft oder unterbewertet ist. Bezogen auf die Valneva-Aktie zeigt der RSI-Wert der letzten sieben Tage einen Wert von 35,71 an. Somit ist die Aktie weder überkauft noch unterverkauft und erhält eine neutrale Bewertung. Interessanterweise beträgt der 25-Tage-RSI jedoch nur 31,96, was zeigt dass es in den vergangenen Tagen etwas gestiegen sein könnte.

Valneva Aktienrendite im Vergleich: Ist das ausreichend?

Hinsichtlich der vergangenen Jahresrendite im Healthcare-Sektor steht Valneva mit einer Rendite von 0 Prozent schlechter da als der Sektor, welcher durchschnittlich eine Rendite von -1,57 Prozent erzielt hat. Ebenso erreichte die...