Valneva Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Prognosen zur Kursentwicklung

Das Unternehmen Valneva kann aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent vorweisen, was geringer ist als der durchschnittliche Wert der Branche, welcher bei 0.3 Prozent liegt. Diese überschaubare Differenz von lediglich -0.3 Prozent spiegelt sich in einem Bereich wider, der die Redaktion zu einer Bewertung als “Schlecht” veranlasst.

Trübes Diagramm: Wie steht es um den Valneva-Aktienkurs?

Die Valneva-Aktie erzielt in den vergangenen 200 Handelstagen durchschnittlich einen Schlusskurs von 7,52 EUR. Der letzte Schlusskurs am Ende des letzten Handelstages lag bei 4,89 EUR (-34,97 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als “schlecht” bewertet werden kann. Zusätzlich zur Analyse anhand des 200-Tage-Durchschnitts wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft verwendet. Hier liegt der letzte Schlusskurs (4,89 EUR) nahe am...