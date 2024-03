Valneva-Aktie: Ein Achtungserfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat am Donnerstag zum Ende des Tages doch noch einen Achtungserfolg erzielt. Das Unternehmen konnte sich um 1,5 % aufwärts schieben. Damit ist die Aktie aus dem Aufwärtstrend bei weitem nicht befreit. Dennoch war es in den vergangenen Tagen unruhig geworden, nachdem Valneva auf den tiefsten Kurs seit Anfang 2020 zustürmte. Jetzt konzentriert sich vieles auf die tatsächliche Situation.

Tatsächlich sieht es für das Unternehmen sicherlich nicht so schlecht aus, wie der Aktienkurs vermuten lässt. Der Titel hat einen Marktwert von 421 Millionen Euro. Die Kurse haben immerhin den Charme, dass nun ein positives KGV ansteht. Das Nettoergebnis soll im laufenden Jahr bei einem Plus von 3 Millionen Euro liegen – was dem Umstand zu verdanken ist, dass ein Tropenimpfstoff auf den Markt kommen wird. Aus dem Gewinn errechnet sich aktuell ein KGV von gut 26. Das ist der Kern der Botschaft:

Valneva ist tatsächlich um ein Vielfaches günstiger als z. B. BioNTech mit dem KGV von mehreren 100. Von dieser Seite aus betrachtet entdecken die Börsen Valneva derzeit wieder.

