Valneva-Aktie: Achtung!

Valneva hat an den Börsen nun einen eminenten Durchbruch geschafft. Das Pharma-Unternehmen gewann am Freitag gleich mehr als 8,5 5. Das ist sensationell. Der Titel hat dabei einen Kurs von über 3,30 Euro erreicht und schiebt sich zumindest über die 3-Euro-Linie nach oben. Dennoch: Der Titel steht unter Verdacht, sich weiterhin im Abwärtstrend zu bewegen. Die Notierungen sind in den vergangenen Monaten ausgehend vom Juli-Top bei gut 7,90 Euro weit mehr als 60 % nach unten durchgereicht worden. Nun wird immerhin der neue Tropen-Impfstoff von der CDC empfohlen.

Valneva: Das bleibt unklar

Noch aber ist nicht klar, wie viel Geld Valneva damit überhaupt gewinnen wird können. Deshalb ist die Reaktion des Marktes am Freitag durchaus überraschend. Im Aufwärtstrend ist der Titel damit noch immer nicht angekommen.

