Valneva-Aktie: Der Absturz!

Noch einmal ging es für Valneva massiv abwärts. Der Kurs gab am Dienstag gleich einmal -2,1 % nach. Die Notierungen sind so überdeutlich auf dem Weg nach unten. Denn in den vergangenen fünf Tagen hatte die Aktie bereits einen Abschlag von -11,6 % hinnehmen müssen. Die Aktie wird auch von den Analysten geradezu extrem eingeschätzt – hier allerdings deutlich positiver als das Ergebnis, das sich gerade am Markt abzeichnet.

Valneva: Wer behält hier Recht?

Auch hier wird sich die Frage stellen, wer am Ende Recht behalten kann. Denn Valneva hat keine wahren wirtschaftlichen Erfolge mehr, die das Unternehmen noch präsentieren könnte. Vielmehr scheint der Titel derzeit wieder auf die früheren Misstrauensvoten des Marktes zurückzufallen.

Der wirtschaftliche Hintergrund ist recht einfach. Der Wert wird aktuell davon belastet, dass das Nettoergebnis im vergangenen Jahr mit -36 Millionen Euro negativ ist. Das wird im laufenden Jahr der Richtung nach nicht anders sein. Die Ergebnisse sollen sich auf ein Minus von nur noch -19 Millionen Euro “verbessern”. Diese Sichtweise ist indes recht zuversichtlich.

Denn: Dabei soll Valneva auch steigende Umsätze produzieren. Der Umsatz im vergangenen Jahr belief sich auf 166 Millionen Euro. Im laufenden Jahr wird ein Umsatz in Höhe von mehr als 239 Millionen Euro erwartet.

Die Schätzungen haben am Markt noch nicht zu einer Besserung der Ausgangslage geführt. Vielmehr ist die Aktie aktuell nicht in der Lage, die Stimmung zu drehen, indem neue Nachrichten oder Erfolge entscheidende Impulse geben könnten. Tatsächlich sieht e so aus, als seien nur noch die Analysten zuversichtlich. Die gehen lt. Marketscreener davon aus, der Kurs könnte auf mehr als 9,30 Euro steigen. Das wäre damit verbunden, dass das Kurspotenzial sich auf nunmehr 114 % nach oben geschoben hat. Erstaunlich genug angesichts der Verluste!

