Valneva-Aktie: Ein Abgesang!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva hat kurz vor den Weihnachtstagen am Markt massiv enttäuscht. Die Notierungen gaben immerhin um weitere -1,8 % nach. Das führte zu einem 5-Tage-Verlust in Höhe von -8,9 %. Damit hat die Aktie aus der Warte der Analysten einen deutlichen Abwärtstrend eingeleitet. Seit Jahresanfang ging es um über -28 % abwärts. Dennoch: Es gibt am Markt auch deutlich positivere Signale für den Titel.