Valmont Industries Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Valmont Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 261,44 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs von 224,8 USD einen Abstand von -14,01 Prozent zur GD200 hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 216,34 USD, was einer Differenz von +3,91 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich, dass die Rendite von Valmont Industries um -33,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 235,98 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Valmont Industries mit 269,54 Prozent deutlich darunter. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Valmont Industries ist insgesamt "Neutral". In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und in den vergangenen Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Valmont Industries. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren stark, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive langfristige Stimmung rund um die Aktie.