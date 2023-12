Valmont Industries Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Valmont Industries diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwiegen. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen zu Valmont Industries diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Valmont Industries als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 37,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 36,3 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Valmont Industries bei 223,02 USD liegt, was einer Entfernung von -15,5 Prozent vom GD200 (263,92 USD) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 217,52 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Branchenvergleich erzielte Valmont Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 14,11 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -47,67 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 59,9 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.