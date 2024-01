Valmont Industries Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Valmont Industries-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 36. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 41,5 liegt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Valmont Industries.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valmont Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -10,01 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um +5,05 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Valmont Industries-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,55 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Aktie damit 1276,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" liegt Valmont Industries aktuell 2111,98 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Valmont Industries überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.