Valmet Oyj Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Valmet ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt haben. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Valmet diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Valmet-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da der 7-Tage-RSI bei 47 liegt und der 25-Tage-RSI bei 35,1. Damit ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Valmet mit 5,84 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valmet beträgt 12,67 und liegt damit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Valmet in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.