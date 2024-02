Valmet Oyj Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Valmet hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Industrie-Sektor 4,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt -9,41 Prozent, wobei Valmet aktuell 8,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Valmet als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,67 liegt und somit einen Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,6 aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung bei Valmet festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Valmet bei 24,71 EUR verläuft, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 24,89 EUR nur 0,73 Prozent darüber. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt die Differenz -2,77 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.