Vallourec Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Vallourec Saca zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 12,33 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (14,63 EUR) um +18,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,7 EUR ergibt eine positive Abweichung von +6,79 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 4 gute Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Abschließend ergibt die Untersuchung des Relative Strength-Index, dass die Vallourec Saca-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 30, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 37,74 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "Gut" bewertet.